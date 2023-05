Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La crise du logement est criante un peu partout à Bruxelles et Ixelles est une des plus chères communes bruxelloises pour se loger, rappelle la conseillère ixelloise Solange Pitroipa (MR). Elle a donc voulu savoir si le collège Ecolo-PS fait dresser régulièrement un relevé des immeubles non occupés.

Rappelant qu’il existe une taxe imposée aux propriétaires de ces immeubles inoccupés à Ixelles, elle a demandé au collège quel était le bilan de ces deux dernières années sur l’ensemble du territoire de la commune.