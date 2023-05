«Après le Covid, les inondations, les travaux, voilà encore une tuile…»: vol à la Pizzeria Cucina à Verviers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Comme on dit : Qui ne tente rien n’a rien. » C’est par ces mots que Chloé, la patronne de la Pizzera Cucina située Pont Saint-Laurent à Verviers, commence la publication qu’elle a faite sur Facebook. Une publication où elle raconte, malgré tout avec humour, que son établissement a été visité par des voleurs, entre ce dimanche 14 mai 16 heures et ce mardi 16 mai à 11 h 15.

« Je débute mon texte en précisant bien que je ne me sens pas en insécurité à Verviers et que mon avis ne changera pas à cause d’une visite dans notre restaurant, il ne faut pas généraliser ! », précise d’abord la Verviétoise.

« Je salue tout d’abord le fait que ceux-ci n’aient rien cassé, c’est déjà ça en moins. Ceux-ci ont regardé dans notre porte-documents (facturier) mais n’ont malheureusement pas payé nos factures. Ils auront emporté avec eux de quoi manger et boire pendant au moins une semaine, entre la charcuterie, la viande, les alcools, le vin ainsi qu’un assortiment salière et poivrière, il ne faut bien sûr pas oublier l’assaisonnement », écrit-elle.