Le terrible accident à Thiembronne avait fait six blessés: Johanna, 24 ans, se trouvait à l’arrière du véhicule percuté, elle est malheureusement décédée

La collision survenue entre deux voitures et un tracteur ce mercredi après-midi dans la commune de Thiembronne, dans le nord de la France, aura finalement fait une victime. Le bilan était initialement de six blessés, dont trois personnes en urgence absolue. La Voix du Nord nous apprend ce jeudi que Johanna Milo est malheureusement décédée quelques heures plus tard à l’hôpital.

Cette jeune femme de 24 ans se trouvait à l’arrière du véhicule percuté. En arrêt cardiaque à l’arrivée des secours, elle avait été réanimée grâce à l’action conjointe des pompiers et des équipes médicales. Johanna était hôtesse de caisse dans un magasin Carrefour. Son compagnon se trouvait à ses côtés dans la voiture. Âgé de 24 ans, il était toujours hospitalisé jeudi soir dans un état grave.