«Dépêchez-vous d’acheter vos tickets»: déjà 20.000 places vendues pour Lasemo à Enghien, qui se dirige vers une édition record...

Doucement mais sûrement, le festival Lasemo se rapproche. Il se déroulera le week-end des 7, 8 et 9 juillet dans le parc d’Enghien. Et on se dirige également vers une édition record : les préventes cartonnent, près de 20.000 tickets ont déjà trouvé preneur ! Quand on sait que l’an dernier, 28.000 festivaliers avaient assisté aux concerts et fait le plein d’activités, on ne peut que prédire une explosion de ce chiffre ! Et quelque chose nous dit que la venue de Ben Harper, en concert exclusif pour la Belgique le samedi 8 juillet, n’y est pas pour rien...

