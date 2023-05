Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce qui était jusqu’il y a peu un rond-point entre les rues Sterckx et Reper-Vreven. Après les travaux de réaménagement, c’est devenu une place. La liaison entre la rue Reper-Vreven et la rue Félix Sterckx a été coupée pour créer une véritable place et 10 places de parking ont été supprimées. Les habitants bénéficient désormais d’une place pleine de végétation et de couleurs, avec un grand banc, plusieurs aires de jeux, une fontaine à eau potable et même une zone de réparation pour les vélos, se réjouissent l’échevine Ans Persoons (Vooruit) et le bourgmestre Philippe Close (PS), tous deux présents lors de son inauguration mercredi après-midi.

La nouvelle placeMarsupilami. - Ville de Bruxelles

Pour donner un effet homogène à la place, un seul matériau a été utilisé. La place, la rue et le trottoir ont été aménagés en éléments en béton colorés (gris, noir et bleu) de différentes dimensions et disposés à joints alternés. Le revêtement de sol de la plaine de jeux est un matériau en caoutchouc rouge adapté pour absorber les chutes et les chocs. Pour la végétation, les arbres existants ont tous été préservés et 13 nouveaux arbres ont été plantés, dont 4 fruitiers.

Après sélection de 45 propositions, c’est finalement le nom « Marsupilami » qui a recueilli le plus de suffrages. Un nom approprié puisque la légende raconte qu’André Franquin a inventé le célèbre cri du Marsupilami « Houba houba » lorsqu’il traversait l’avenue du même nom. Une référence à cette anecdote se trouve dans la fresque du Marsupilami, sur le mur du poste de police, à l’intersection Reper-Vreven avec l’avenue Houba de Strooper.

Mais ce réaménagement ne plaît pas à tous les habitants.