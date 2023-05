67% des feux de signalisation de la Région à Bruxelles sont sonorisés: «Ce n’est pas encore systématique à chaque carrefour»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De plus en plus de feux de signalisation sont sonorisés en région bruxelloise. Le but ? Permettre aux personnes malvoyantes ou aveugles de pouvoir traverser la rue sans risquer leur vie à chaque carrefour. « Le chien est dressé pour s’arrêter aux bordures des trottoirs. C’est donc l’aveugle qui donne le signal pour traverser. Dans ce cas, les feux sonores permettent vraiment d’aider afin d’éviter le danger. S’il n’y en a pas, on fait attention aux bruits mais on prend des risques de se faire écraser », avance Frédéric Storme, président de la Fondation I See.