Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes est au centre des préoccupations du politique depuis de nombreuses années. Bonne nouvelle, ces efforts ont (en partie) porté leurs fruits.

Lire aussi Bonne nouvelle pour votre salaire: il augmentera de 69 à 185€ par mois... mais qui aura le dernier mot?

Selon les derniers chiffres de l’OCDE, en 2022, la Belge ne toucherait plus que 1,2 % de moins que les hommes. Pour être plus exact, à fonction et situation égale, le salaire médian de la femme belge est 1,2 % plus bas que celui de l’homme. Ce constat place la Belgique en tête du classement des plus petits écarts de revenus entre les hommes et les femmes parmi les pays de l’OCDE.