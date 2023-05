Le Standard ne fait pas le poids face à Bruges dans le dossier Deila

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plus que de simples discussions, de véritables négociations seraient sur le point d’aboutir entre Ronny Deila, entraîneur du Standard, et le Club de Bruges, qui cherche un remplaçant à Scott Parker et de facto à son intérimaire Rik De Mil pour la saison prochaine. Le Norvégien a récemment été reçu par Bart Verhaeghe, dans le château du président brugeois à Bever, au nord de Bruxelles. La direction du Club serait séduite par le profil de Ronny Deila qui a su au Standard tirer le meilleur de certains joueurs, notamment des jeunes qui manquent aujourd’hui à Bruges. Il est depuis le départ la priorité du Club, devant Karel Geraerts, moins expérimenté malgré une belle première saison à la tête de l’Union Saint-Gilloise.