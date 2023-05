Michael Douglas, sans filtre au Festival de Cannes: «les fêtes sont vraiment pas mal ici, il faut le souligner!» Avec son fameux regard taquin, sa voix granuleuse et son sourire malicieux, l’invité d’honneur de Festival de Cannes, le légendaire Michael Douglas, est revenu sur sa carrière et sa vie privée devant une salle conquise et pleine à craquer ! N. Scanella / PanoramiC

Par Stanislas Ide

Que représente pour vous la Palme d’or d’honneur qui vous a été remise lors de l’ouverture du festival ?

Elle compte pour plusieurs raisons. D’abord parce que c’est ici que mon père (l’acteur Kirk Douglas, NDLR) a rencontré ma belle-mère Anne, avec qui je m’entendais merveilleusement bien. Elle était belge d’origine et se rendait chaque année au festival pour y travailler. J’ai donc entendu de nombreuses anecdotes très romantiques sur Cannes en grandissant. La deuxième raison, c’est le choc que j’ai ressenti en 1978 quand je suis venu pour la première fois. Pendant deux semaines, je me suis senti connecté avec tous les artistes internationaux venus exprimer leur amour du cinéma. C’est comme ça que mon histoire avec le festival a commencé, et m’a conduit à tourner plus de films en dehors des USA. Et puis les fêtes sont vraiment pas mal ici, il faut le souligner (rires) !

C’était important de monter le tapis rouge entouré de votre épouse Catherine Zeta-Jones et de votre fille ?

Vous imaginez vivre l’un de moments les plus marquants de votre carrière et de ne pas pouvoir le partager ? Être tout seul, ce n’est pas trop pour moi. Je vais mieux quand je suis entouré. La famille a donc une importance énorme à mes yeux. Même quand elle me rend dingue (rires) ! C’est encore plus marqué chez Catherine, qui est en contact constant avec la sienne.

Vous aviez présenté « Basic Instinct » ici en 1992. Une expérience mémorable ?

C’était… Comment dire ? Unique ! Toutes ces scènes de sexe sur un écran géant, même dans un pays plutôt ouvert sur la chose comme la France, ça impressionne. Je me souviens du dîner après la projection avec l’équipe du film. On était tous sonnés, on ne s’est presque pas parlé. On devait digérer ce qu’on venait de voir (rires) !

Vous avez même eu droit à votre propre mini-polémique de festival ! En 2013 avec le film « Ma vie avec Liberace »…

Oh, toute petite alors la polémique. Mais oui, il était question que je gagne le prix d’interprétation masculine cette année-là. L’ennui, c’est que le film ne sortait que sur une chaîne câblée aux USA, sans passer par le grand écran là-bas. Le film a trop été associé à la télévision, et ce n’est pas passé (Bruce Dern l’a finalement emporté pour « Nebraska », NDLR).

C’est un rôle spécial pour vous car c’est le premier que vous avez joué après avoir guéri de votre cancer. Vous l’avez vécu comme un comeback à l’époque ?

Je venais de me battre contre un cancer de la langue et de la gorge. J’ai tenu bon pendant la chimiothérapie mais je redoutais que ça finisse par une opération et que je perde ma voix. C’est là que le scénario de « Liberace » est tombé entre mes mains, avec la perspective de jouer cet homme si fabuleux, si excentrique. Et que Matt Damon joue mon conjoint en plus ! Mais Matt et Steven (Soderbergh, le réalisateur) ont tous deux dû retarder le tournage à cause d’autres engagements. J’étais triste car c’est rarement bon signe quand quelqu’un demande de postposer toute une production. La vérité, c’est que ni l’un ni l’autre ne voulait me dire à l’époque que j’étais trop frêle pour jouer le rôle. J’étais un vrai squelette ambulant, auquel mes deux amis ont donné le temps de se reconstruire pour tourner un film incroyable ensemble.

Vous ne vous êtes jamais trop plaint des nombreuses comparaisons avec votre père Kirk Douglas. Quand avez-vous cessé de vous sentir le « fils de » ?