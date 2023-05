Un bébé de 10 mois, un jeune papa de 27 ans, sa compagne et un ami victimes d’un grave accident: «Ils sortaient du magasin et allaient chez des amis»

Il est un peu avant 19h ce jeudi lorsque la commune de Zutkerque, dans le nord de la France, s’anime tristement, aux bruits des sirènes et l’apparition d’un hélicoptère médicalisée. Quelques minutes plus tôt, vers 18h30, deux voitures sont violemment entrées en collision sur une départementale. Au total, ce sont cinq personnes qui ont été blessées.

Mais le bilan est plus lourd dans la première voiture, une Citroën Picasso. À l’intérieur se trouvaient quatre personnes : un homme de 27 ans, sa compagne de 27 ans, leur enfant de 10 mois et un ami du couple. « Ils sortaient de Jardiland et allaient chez des amis », raconte, bouleversé, le papa de la conductrice à nos confrères de la Voix du Nord.