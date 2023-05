«Odyssées d’architectures», l’incroyable projet en Afrique de Mathieu et Agathe: «C’est juste à côté de l’Europe mais l’architecture est très peu documentée»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De la Belgique à l’Afrique, il y a un gouffre que Mathieu et Agathe ont décidé de franchir en septembre 2022. Ce couple d’architectes parcourt le continent du Sud à la découverte de ses architectures. Voici « Odyssées d’architectures ».

« On a été diplômé il y a quatre ans et on est entré dans le monde du travail tout de suite après nos études. Rapidement, une lassitude, de la routine s’est installée. On avait envie de sortir de notre zone de confort », explique Mathieu, originaire d’Auderghem.