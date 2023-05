Atteint de sclérose en plaques, Philippe (67) peut désormais compter sur Lazy, son chien d’assistance: «C’est une nouvelle vie pour moi» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un sexagénaire apaisé que l’on rencontre à son domicile, sur la commune de Modave. Sur le palier de la maison, on le découvre tout sourire, canne en main, prêt à nous accueillir chez lui. À peine sommes-nous entrés dans la cuisine que deux fauves viennent à notre rencontre, nous couvrant au passage de généreuses léchouilles et marques affectives en tous genres. « Voici Yoshi et Lazy, mon chien d’assistance », nous précise Philippe Delooz, tandis qu’il nous invite à prendre place dans le salon.