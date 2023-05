Polémique en Europa League: l’arbitre aurait-il dû siffler penalty pour Séville sur une faute de la Juventus? (vidéo)

Séville et la Juventus se disputent une place pour la finale de l’Europa League ce jeudi. Une rencontre spectaculaire d’autant plus que le match aller s’est conclu sur le score de 1-1. Dans ce retour, le marquoir n’a pas bougé après 45 minutes et pourtant, les Espagnols auraient pu bénéficier d’un penalty qui aurait peut-être changé la physionomie de la rencontre.

Dans le temps additionnel, Cuadrado tacle Torres à l’entrée de la surface, le joueur turinois étant clairement en retard dans son action. L’arbitre n’a pourtant rien signalé. Le VAR est intervenu… pour confirmer la décision de l’arbitre de terrain. La faute semble évidente, mais les officiels ont peut-être considéré qu’elle a été commise en dehors du rectangle, n’accordant dès lors pas de penalty.