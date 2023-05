Le Circuit de Wallonie marqué par deux graves incidents ce jeudi: malaise cardiaque d’un photographe et policier dans un état critique

Selon nos informations, un photographe a été victime d’un malaise cardiaque sur le boulevard Tirou, à Charleroi. Plus tard, c’est un accident de moto entre un policier et un signaleur qui a retardé la course de plus d’une heure, sur la route de Thirimont, à la sortie de Leers et Fosteau.

L’accident survenu sur la route de Thirimont a provoqué un arrêt total de la course pendant près d’1h20, avant que les organisateurs ne décident de raccourcir la course de 45 km.

Un policier durement touché

« Le peloton devait passer à Beaumont aux alentours de 15h20. Il n’est arrivé qu’1h20 plus tard, suite à l’accident », a déclaré Bruno Lambert, bourgmestre de Beaumont.

La collision impliquait un policier et un signaleur de la course, tous deux à moto.

« Le signaleur mobile se trouvait avec son fils sur la moto. Il s’est déporté pour emprunter un chemin qui devait l’emmener à un autre endroit de la course ; c’est à ce moment qu’il est entré en collision avec le policier. La course a été neutralisée le temps que les secours interviennent. Le signaleur mobile souffre d’une fracture au poignet, et son fils d’une fracture du bassin. Le policier a dû être évacué en hélicoptère et emmené à l’hôpital Vésale », communique Antonio Garcia Fernandez, président du comité du Circuit de Wallonie.

Selon nos informations, le policier était un motard des WPR de Péruwelz. Bien que durement touché selon les témoins sur place, son état serait stable.

Deux ambulances de Thuin et Beaumont et un SMUR de Vésale se sont chargés d’emmener les blessés en milieu hospitalier. La course n’a pu reprendre que lorsque les ambulances ont été remplacées.

Malaise cardiaque

Ce n’est malheureusement pas le seul fait survenu lors de la course. En effet, un photographe a été victime d’un malaise cardiaque sur le boulevard Tirou, à Charleroi. « Nous confirmons qu’une personne a été victime d’un malaise cardiaque au niveau du rond-point du ministère des finances. Il a été choqué deux fois sur place, il s’est senti mieux dans l’ambulance », communique la Ville de Charleroi.