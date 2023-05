Geraint Thomas perd son «arme secrète» avant le grand test suisse

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les rescapés d’un Giro malmené par une pluie incessante, les chutes qu’elle entraîne et l’omniprésence du Covid ont pu quelque peu souffler sur une douzième étape propice à la transition. Si l’Allemand Nico Denz a levé les bras à l’issue d’une longue échappée jeudi à Rivoli, le maillot rose Geraint Thomas a lui profité d’une paix des braves attendue et salvatrice avant le premier juge de paix de ce Tour d’Italie avec l’incursion direction les cimes acérées de la Suisse via l’arrivée à Crans Montana. « Le premier grand test », estime le Gallois. « Ce sera une journée chargée. Il y aura trois belles montées dont la dernière qui sera difficile, même si j’ai entendu que le parcours pourrait être modifié à cause des intempéries. »

La neige, un classique sur les routes montagneuses du Giro, a en effet obligé les organisateurs à raccourcir l’ascension du Grand Saint-Bernard.