Le Standard Fémina remporte la Coupe de Belgique... «Cela restera un magnifique souvenir à tout jamais, pour une fois nous avons un peu vécu l’enfer de Sclessin»

Standard 3

Genk 0

Les buts : 98e Camps csc, 101e Van Eynde, 115e Janssens. Standard : Damman, Marinucci (117e Amorij), Brackman, Coutereels, Van Eynde (114e Nelissen), Cordier, Miller, Blave (82e Ademi), Fon (106e Janssens), Gelders (117e Rosala), Merkelbach. Genk : Van Seijst, Laursen (110e Vanhoudt), Camps, Gielen, Vanaenrode, Pauwels (63e De Meester), Martin (90e+2 De Bondt), Wielockx (46e Duijsters), Vandersanden, Vanzeir (86e Kersten), Petry. Cartes jaunes : Pauwels, Martin. Arbitre : Mme Van Laere.

Les filles du Standard brandissent le trophée. Cette Coupe de Belgique qui se refusait à elles depuis 5 ans, elles la tiennent. Et comme si cette conquête ne se suffisait pas à elle-même, elles sont sacrées dans leur propre stade, devant un public presque entièrement acquis à leur cause. Ce jeudi 18 mai 2023, elles ne l’oublieront jamais. D’autant plus qu’elles sont allées chercher ce succès avec leurs tripes. « Même lorsque nous avons raté ce penalty en toute fin de match, nous ne nous sommes pas écroulés », explique Stéphane Guidi. Un coach heureux pour son groupe qu’il a su guider de main de maître. « La plus belle preuve de notre force morale est que nous avons inscrit 3 buts durant les prolongations. Je suis vraiment très fier de mes joueuses. Nous avons prouvé que nous possédions un effectif mentalement très fort en se remobilisant dès les premières minutes du temps supplémentaire. Il fallait rester lucide et nous avons su l’être en faisant preuve d’intelligence. Les filles ont montré de la générosité de bout en bout. Et puis, je dois aussi souligner notre supériorité physique qui nous a permis de faire les efforts nécessaires en fin de rencontre. Au final, nous avons très bien géré le match, ne concédant que très peu d’occasions à notre adversaire alors que dans le même temps, nous nous sommes créé des opportunités. La Coupe de Belgique est à nous, après avoir éliminé Anderlecht, OHL, Zulte Waregem et maintenant Genk. C’est magnifique ! » D’autant plus devant un tel public. « Je l’en remercie » tient à affirmer le coach. « Il était là pour elles et il fallait le lui rendre. Les fans du Standard acceptent nos erreurs, nos déchets techniques, car il y en a, mais il attend que nous donnions tout et nous l’avons fait. »

« Cette Coupe nous la méritons »

Maud Coutereels arbore un large sourire. Quelques minutes plus tôt, elle a porté bien haut le trophée tant convoité. Il faut reconnaître que la finale de la capitaine ne fut pas de tout repos, elle qui a manqué un penalty à la dernière minute du temps additionnel. « J’avais la victoire au bout du pied, mais je ne marque pas » constate la joueuse. « J’avais pourtant mis au fond tous les penalties que j’avais bottés à l’entraînement. Au moment de frapper, je garde mon coin habituel, et je pense que la gardienne le sait, mais je ne tire pas assez bien. L’équipe s’est remise directement sur le bon chemin, disant que ce raté n’était pas grave et que nous allions le faire, le faire ensemble, pour moi. Nous avons montré notre force de caractère. Nous n’avons jamais baissé les bras et notre bonne fraîcheur physique nous a aidées. Et puis, au final, si je ne manque pas ce penalty, nous n’aurions pas inscrit 3 buts… Nous y avons cru jusqu’au bout. Dans le jeu, nous avons été meilleures que notre adversaire, nous aurions d’ailleurs dû marquer un ou deux but en première mi-temps. Nous n’y sommes pas parvenues, mais nous avons continué à travailler et cette victoire en est la récompense. Cette Coupe, nous la méritions pour toute notre saison, pour le club et ce public… Les fans étaient présents en nombre. Pour une fois nous avons un peu vécu l’enfer de Sclessin. C’est quelque chose de magnifique et cela n’arrivera certainement qu’une fois dans une carrière. Un finale, à Sclessin, devant plus de 9.000 personnes, cela restera dans les mémoires de toutes les joueuses. Nous remercions les spectateurs d’avoir été présents et le Standard d’avoir fait toute cette publicité autour de l’événement. Cela restera un magnifique souvenir à tout jamais. » Peut-être encore plus pour elle, qui pourrait mettre un terme à sa carrière sur cette superbe performance. « C’est la question. Il y a quelques semaines, j’aurais dit que j’arrêtais là-dessus, sur ce trophée. Mais je ne vais pas prendre de décision à chaud car je pourrais le regretter. Je vais prendre le temps de la réflexion. »