Profitez du soleil tant qu’il est là ce vendredi et avant que les nuages ne fassent leur retour: voici la météo pour ce week-end

Après une matinée assez lumineuse, les nuages se reformeront en cours de journée et le ciel deviendra partiellement nuageux. Le soleil se montrera plus généreux en bord de mer. Le temps restera sec et assez frais avec des maxima de 13 ou 14 degrés en haute Ardenne, 15 degrés en bord de mer et de 16 ou 17 degrés dans les autres régions. Le vent redeviendra généralement modéré de nord-est.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu à partiellement nuageux avec essentiellement des bancs de nuages moyens et élevés.

Le refroidissement nocturne sera un peu moins marqué et se traduira par des minima de 6 à 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 9 à 12 degrés dans les autres régions. Le vent restera généralement modéré de nord-est.

Samedi

Demain, nous profiterons d'abord d'éclaircies. Dans le courant de la journée, davantage de nuages se développeront mais le risque d'averses reste limité. Les maxima oscilleront entre 15 et 19 degrés sous un vent modéré et à la mer parfois assez fort de nord-est.