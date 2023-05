Washington et Londres annoncent de nouvelles sanctions contre la Russie pour «enrayer sa capacité à poursuivre sa guerre en Ukraine»

Ces initiatives interviennent alors que les dirigeants des principales démocraties industrialisées doivent notamment s’accorder, dans la ville symbole de la paix dans l’ouest du Japon, sur un durcissement face à la Russie et trouver une ligne commune vis-à-vis de la puissance militaire et économique croissante de la Chine.

Elles doivent empêcher «environ 70 entités en Russie et dans d’autres pays de recevoir des biens exportés américains, en ajoutant celles-ci à la liste noire du département du Commerce», a ajouté ce responsable, évoquant plus de 300 nouvelles sanctions contre «des personnes, des organisations, des navires et des avions» à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.