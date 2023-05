La roulette, un jeu du destin depuis des générations Ce jeu de hasard permet à chaque joueur de parier sur le numéro qui sera tiré par le croupier. Il est l'un des plus connus du grand public, notamment en raison de sa simplicité. Ce jeu est également présent sur la plupart des casinos en ligne .

La roulette est un jeu similaire au jeu de la boule. Il se joue avec un plateau cylindrique. Parfois, ce plateau peut être mobile. Il comporte neuf numéros, allant de un à neuf.

Dans cet article vous pouvez découvrir:

Est-ce facile de jouer à la roulette ?

Est-il possible de jouer à la roulette en ligne ?

Quel est le meilleur site pour jouer à la roulette en ligne ?

Quelle est la meilleure technique pour gagner à la roulette en ligne ?

Et le fameux rien ne va plus, pourquoi ?

Créée au début du XVIIe siècle en Italie, depuis ses débuts, la roulette est très appréciée car elle est simple à jouer.

Elle permet de se divertir seul ou entre amis sans se compliquer la tâche.

Les bases de la roulette :

Une roue avec des numéros et parfois un « 00 » est lancée par un croupier avec une petite boule blanche et arrêtée par elle. Les paris sont placés sur une table recouverte de feutre qui indique tous les numéros de la roulette.

Des cases marquées avec différentes indications, telles que P 12, M 12, D 12, Manque, Passe, Pair, Impair, Noir et Rouge.

Explorer les multiples possibilités de parler. La roulette invite à deviner où la bille d'ivoire s'arrêtera.

Il existe plusieurs choix. On peut jouer "à l'intérieur" en misant sur des nombres précis pour obtenir un plus grand gain. On peut aussi choisir "à la case pleine" en misant sur un seul nombre et en obtenant 35 fois la mise.

Au jeu de la Roulette, vous pouvez miser "à cheval" sur deux numéros. Cela vous offre un gain de 17 fois votre mise.

Une autre option consiste à placer votre mise au milieu d'un carré de quatre numéros pour un gain de 8 fois la mise. Jouer la transversale, une ligne de 3 numéros, offre un gain de 11 fois la mise. Le « sizain », deux lignes de 3 numéros, offre un gain de 5 fois la mise.

Pour la roulette américaine, on peut parier à cheval sur 0,00 ; 1 ; 2,3. Le gain est de 6 fois la mise. On peut également parier sur 0,00, et le gain est de 6 fois la mise.

Apprenez à connaître les paris externes. Ces paris se font à l'extérieur de la grille et concernent des groupes de numéros. Les paris peuvent être sur la couleur, pair ou impair, les douzaines, passe ou manque. Dans tous les cas, le gain est égal à la mise.

Les jeux de casino sont avantageux pour le casino. Chaque table de roulette contient un 0 et un 00 (pour la roulette américaine).

Il existe des stratégies pour maximiser ses chances, mais elles n'offrent pas une garantie de gains. Il est donc nécessaire d'évaluer ses chances de gagner avant de parier.

Les tables de jeux sont accompagnées d'un écriteau qui présente les limites de paris minimal et maximal.

Les limites peuvent varier. Cela va dépendre du jeu !

Les paris intérieurs ont généralement des mises maximales plus faibles. Ceci est dû aux gains potentiellement plus élevés.

Chaque table a aussi un tableau qui affiche les sorties précédentes. Il est tentant de planifier une stratégie avec les numéros sortis.

Cependant, la pratique démontre qu'il n'y a pas de règles. Les chances de chaque numéro restent les mêmes à chaque lancer.

C'est toujours la même roue et la même boule.

En effet, vous n’êtes plus obligé de vous déplacer au casino pour jouer aux jeux de la roulette.

En ligne, vous pouvez retrouver des jeux de roulette de différentes origines tels que la roulette anglaise ou la roulette européenne. Les sites de casinos en ligne ont des croupiers pour annoncer les mises de roulette. Ils disent aussi "rien ne va plus" avant d'annoncer le numéro gagnant.

Pour pouvoir jouer en ligne il vous faut :

une connexion internet

choisir votre roulette sur une plateforme de jeux en ligne

Comprenez les règles du jeu. Elles sont généralement décrites sur le site de jeux en ligne. Une fois que vous les avez comprises, vous pouvez commencer à jouer.

Ce site vous propose des roulettes en live avec un/une croupier/ère ou des roulettes commandées par un ordinateur.

Le roulette étant un jeu de pur hasard, il n’y a pas vraiment de technique pour gagner.

Des stratégies peuvent être mises en place pour améliorer la probabilité de gagner à la roulette en ligne. Par exemple, miser sur des chances simples. Évaluez vos options entre des nombres pairs ou impairs, des couleurs noires ou rouges, et des combinaisons "manque" ou "passe".

Parmi les stratégies que l’on retrouve souvent :

Vous pouvez choisir de miser sur un numéro et ou une couleur.

Avec cette technique, vous allez simplement attendre que l’un de vos chiffres sorte.

Vous choisissez une couleur, rouge ou noir et ne misez sur rien d’autre.

Attention, avec cette stratégie, les gains seront beaucoup moins élevés.

Vous choisissez une couleur et une des trois rangées du tapis. Rangée une : Chiffres de 1 à 12. Rangée deux: Chiffres de 13 à 24. Rangée trois: Chiffres de 25 à 36.

"Que la partie commence!" C'est la phrase que vous entendrez d'un croupier ou d'une croupière que ce soit en ligne ou au casino.

« Rien ne va plus » précédée de « faites vos jeux ».

Faites vos jeux indique que vous pouvez placer vos jetons ou dans le cas du jeux en ligne, choisir votre mise.

Rien ne va plus quant à lui signaler que les jeux sont faits et que vous ne pouvez plus rien toucher.

La roulette tourne. Attendez jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Examinez les résultats. Voyez si vous avez gagné !

Vous êtes passionné par les jeux de hasard en ligne ?

