Près de 1.200 demandeurs d’asile ont pu quitter les centres d’accueil ces derniers mois

Cette liste d’attente compte désormais moins de 3.000 personnes, grâce à davantage de départs et moins d’arrivées, explique la secrétaire d’État.

de videos

Durant les premiers mois de l’année, 253 demandeurs d’asile ont ainsi pu quitter leur centre grâce à l’emploi qu’ils ont décroché. Un suivi plus strict a également été mis en place pour les demandeurs d’asile résidant en centre depuis plus de 3 ans, avec l’objectif d’accélérer les procédures. Cette mesure a permis à 896 personnes de quitter les centres belges. L’arrivée d’effectifs supplémentaires au commissariat général pour les réfugiés et les apatrides a en outre augmenté le nombre de décisions prises (2.677 en mars et 2.463 en avril, contre une moyenne de 2.000 décisions en moyenne auparavant).