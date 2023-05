«50mn Inside»: une célèbre animatrice belge pressentie pour remplacer Nikos Aliagas à la présentation de l’émission people de TF1

Il y a quelques semaines, Nikos Aliagas annonçait quitter la présentation de « 50mn Inside » à partir de la saison prochaine. Il faut dire qu’avec « The Voice » et la « Star Academy », qui reviendra justement à la rentrée, l’animateur ne chôme pas !

Mais alors, qui va reprendre l’émission culte diffusée chaque samedi avant le JT de 20 heures ? Selon plusieurs sources, TF1 souhaiterait mettre en avant une femme. Avouons qu’avec les départs de Sandrine Quétier ou encore de Laurence Boccolini, TF1 ne compte plus de forte personnalité féminine. On remarque une mise en avant de Karine Ferri, d’Hélène Mannarino ou encore d’Iris Mittenaere, mais ce n’est que très rarement (ou jamais) qu’elles se retrouvent seules, en prime time. Alors que côté hommes, on peut les citer à la pelle : Nikos, Denis Brogniart, Jean-Luc Reichmann, Arthur, Camille Combal…