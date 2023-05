Des milliers de personnes attendues ce samedi pour la Brussels Pride

Une édition particulière, car cette année marque le vingtième anniversaire de la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe en Belgique. Le 1er juin 2003, notre pays devenait le deuxième au monde à le légaliser après les Pays-Bas en 2001.

Pour cette 26e édition, les organisateurs ont opté pour le thème «Protect the protest», le slogan d’une campagne d’Amnesty International qui vise à protéger le droit de manifester face aux différents gouvernements qui répriment les démonstrations et les actions dans le monde. «Le mouvement LGBTQIA+ belge sait à quel point les libertés d’association et d’expression sont cruciales pour progresser. Ces droits doivent donc être octroyés ou maintenus, en Belgique, en Europe et dans le monde entier», peut-on lire dans un communiqué des organisateurs. L’observatoire des inégalités précise notamment que l’homosexualité est interdite dans 69 pays et que les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort dans 11 d’entre eux.

En marge du cortège qui défilera dans les rues du centre-ville, différents évènements et actions symboliques étaient organisés les semaines précédentes, comme la Mini-Pride, des expositions sur le thème dans des musées bruxellois ou des illuminations de bâtiments bruxellois aux couleurs du drapeau Arc-en-ciel. Samedi, le «Pride Village» accueillera la centaine d’associations et partenaires et plusieurs artistes LGBTQIA+ se produiront sur différentes scènes réparties dans le centre de la capitale. Des zones «Safer Pride» seront également présentes pour permettre de signaler des comportements déplacés ou offensants.

Des drapeaux arc-en-ciel ont également été déployés sur les campus de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit van Brussel (VUB). Différentes conférences et tables ronde sur la thématique ont aussi été organisées. Les deux universités bruxelloises ont par ailleurs indiqué qu’elles seraient présentes dans les rangs du cortège le 20 mai pour la cinquième édition d’affilée avec le slogan «Open-minded universities» (Universités ouvertes d’esprit, NDLR).

Autrefois appelée la Belgian Pride, elle s’intitule désormais la Brussels Pride: The Belgian and European Pride. Le but étant de mettre en valeur son ancrage bruxellois, tout en confirmant son attachement à la Belgique et à l’ensemble de l’Union européenne, selon les organisateurs.

En 2022, la Pride avait été organisée après deux années d’absence, causées par la pandémie du Covid-19 et les mesures sanitaires en vigueur. Elle avait attiré plus de 120.000 personnes, selon un décompte de la police. Le thème choisi était «Open», pour appeler à plus d’inclusivité, de respect et d’égalité pour les personnes LGBTQIA+.

Bien que le mariage pour tous ait été légalisé en 2003, la première Gay Pride de Belgique avait déjà été organisée à Bruxelles en 1996 et en 2000, une loi validait la cohabitation légale pour tous les couples.