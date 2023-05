Manchester City champion ce dimanche et Liverpool de retour sur Newcastle et Manchester United? Voici «PL Club» pour tout savoir sur l’avant-dernière journée de Premier League (vidéo)

A deux week-ends de la fin du championnat, il ne manque que 3 points à Manchester City pour décrocher le titre, le troisième consécutif et le cinquième de l'ère Guardiola. En recevant Chelsea ce dimanche (direct VOOSport World à 17h), l'Etihad Stadium peut lancer des festivités qui se prolongeront avec la finale de la Cup et de la Ligue des champions. La renaissance printanière des Cityzens leur a permis d'enchainer 11 victoires consécutives en Premier League. Derrière Erling Haaland, qui a perforé les filets adverses durant toute la saison, des joueurs de classe mondiale se sont relayés pour tourmenter les défenses du royaume : De Bruyne, Silva, Foden, Grealish, Mahrez... ou Gundogan ! Aussi polyvalent que créatif, le milieu de terrain allemand a atteint son pic de forme au meilleur moment en marquant 4 buts sur les 2 dernières rencontres et continuera à jouer un rôle essentiel sur l'échiquier construit savamment par Pep Guardiola depuis 7 ans !

Le suspense dans la course à l'Europe reste entier. Newcastle et Manchester United gardent la main dans la course au top 4 mais la pression exercée par Liverpool est de plus en plus forte. Les Reds (5e) ont remporté leur 7 dernières rencontres et attendent Aston Villa (8e) de pied ferme à Anfield Road (direct Goals of the day, samedi 16h). Ils peuvent compter sur un Mo Salah qui a retrouvé ses sensations devant le but et un Trent Alexander-Arnold irrésistible depuis qu'il a été repositionné dans l'entrejeu.