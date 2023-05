La police sonne chez Willy et lui demande de se rendre à l’hôpital: «Sur la route, nous sommes passés devant un accident, je ne savais pas que c’était elle…»

Elle s’était rendue plus tôt dans la journée à une représentation théâtrale à Genk. Willy décide alors de sonner à son épouse mais entend directement sa sonnerie, elle avait oublié son téléphone au domicile.

« Comme elle n’était toujours pas rentrée à 17h30, je me suis inquiété. Je l’ai appelée et j’ai entendu son téléphone portable sonner chez nous. Elle avait oublié de l’emporter. Je pensais qu’elle arriverait un peu plus tard. Jusqu’à ce que la sonnette retentisse. Comme d’habitude le soir, j’étais déjà en pyjama. Lorsque j’ai ouvert la porte, deux policiers se tenaient là », raconte Willy à nos confrères du journal « ».