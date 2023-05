Les courses de chevaux : les paris hippiques on-line Le sport hippique est une discipline qui comprend toutes les activités sportives impliquant des chevaux. Ces activités incluent les courses de chevaux au galop, au trot et à l'amble.

Le sport hippique est différent des sports olympiques équestres. Ces derniers comprennent le saut d'obstacles, le dressage et les concours complets, qui sont les plus connus. Certaines disciplines de sport équestre se rapportent néanmoins à la course, comme l'endurance équestre.

Dans cet article vous pourrez découvrir :

Quand sont apparues les premières courses hippiques ?

Que veut dire PMU ?

Comment jouer et parier sur les courses de chevaux en Europe ?

Quelles sont les différentes courses de chevaux ?

Sur quel site jouer aux courses de chevaux en ligne ?

Quand sont apparues les premières courses hippiques ?

C'est à partir de 776 avant JC que les courses hippiques font partie des épreuves auxquelles les athlètes participent aux Jeux Olympiques. En 600 avant JC Tarquin l'Ancien, le premier roi de Rome, construit le premier hippodrome.

L'Angleterre est devenue dominante. Elle a inventé les règles des courses hippiques. Le monde a alors pris conscience que les courses hippiques sont très importantes.

Dès le Moyen Age, les courses hippiques sont reconnues comme étant un divertissement très apprécié. Aujourd'hui les courses de chevaux ont bien évolué et de nombreux sites proposent une multitude de paris hippiques PMU .

Que veut dire PMU ?

Le PMU veut dire Pari Mutuel Urbain. En d'autres mots c'est un groupement d'intérêt économique qui a le monopole des paris sportifs hippiques .

Il est chargé de la conception, de la promotion, de la commercialisation et du traitement des paris sur les différentes courses de chevaux. Depuis la loi sur l’ouverture du marché des jeux en ligne en mai 2010.

Comment jouer et parier sur les courses de chevaux en Europe ?

Parier sur les courses de chevaux peut être difficile. Cela est dû à la nature du sport et à ses subtilités.

Les courses de chevaux se déclinent en deux types:

- Sans obstacles, dites "courses de plat".

- Avec obstacles, dites "courses d'obstacles" ou "courses de chasse nationale (National Hunt)".

Il existe deux autres catégories de courses National Hunt : les courses de haies et les courses de poursuite. La différence entre ces deux catégories est le type d'obstacles que les chevaux franchissent.

Savoir tous les détails des courses hippiques peut sembler intimidant. Cependant, il n'est pas nécessaire de connaître toutes les informations pour parier judicieusement.

Généralement, les paris sur les obstacles se font pendant l'hiver. Les paris sur les pistes, quant à eux, se font pendant l'été.

Cependant, dans la pratique, les deux se produisent toute l'année dans le Royaume-Uni, en Irlande et sur les plus grandes pistes d'Europe.

Quelles sont les différentes courses de chevaux ?

On retrouve dans les courses de chevaux différentes catégories. Chacune de ces catégories de course possède des spécificités.

Il est important de connaître: - La difficulté de la course; - Le niveau du lot. Ceci afin de faire un bon pronostic PMU qui tienne la route.

Les courses hippiques de groupe

Les courses "de groupe I" et "classiques" sont réservées aux meilleurs. Pour pouvoir y participer, il faut avoir un certain montant de gains.

Cela s'applique à la fois au trot et au galop. Les courses de "groupe II" et de "groupe III" ou "semi-classiques" sont aussi disputées par des chevaux de haut niveau. Les conditions d'accès à ces courses sont moins restrictives que pour les groupes I.

Les listed-races

Ces courses constituent des qualificatifs pour l’accès aux courses de groupe. On les nomme courses "principales" ou "listed-races".

Courses de séries / courses à conditions

En bas de la hiérarchie des courses hippiques, on trouve des courses de séries. Ces courses sont destinées au trot et sont appelées "courses à conditions".

Elles s'appliquent également au galop. Elles sont ainsi baptisées car les chevaux y participant doivent remplir certaines conditions (âge, sexe, gains...).

Les cours sont classés par lettres alphabétiques, allant de A à F. Les courses A sont les plus difficiles. Les courses F regroupent des chevaux moins performants ou n'ayant pas encore été éprouvés. Cette nomenclature est valable aussi bien en trot qu'au galop.

Un cheval peut participer aux courses de son groupe ou à celui du groupe immédiatement supérieur.

Les courses à handicap / avec recul

Un handicap est une course où le poids porté par chaque cheval est basé sur la différence de qualité entre les chevaux. Contrairement aux autres courses, le poids est déterminé en fonction de gains, sexe et âge.

Ainsi en galop, les chevaux portent un poids fixé par les handicapeurs de façon à rééquilibrer leurs chances. Le cheval vainqueur d'une course recevra une charge supplémentaire pour la course suivante.

Les critériums

Les critériums sont des courses réservées aux bons chevaux de trot. Il existe des critériums de vitesse pour les sprinteurs de tous les âges.

Il y a le critérium des jeunes pour les 1 an. Il y a des critériums pour les chevaux de 2, 3, 4 et 5 ans. Les qualifiés suite aux épreuves organisées dans le mois se retrouvent pour les grandes finales du 30 de chaque mois.

Il existe des courses de galop appelées "critérium". Mais elles n'ont pas la même renommée que celles de trot.

Les courses à réclamer

Sont des courses dans lesquelles tous les participants sont à vendre selon des prix de base fixés par la condition de course. La personne mettant dans l'urne prévue à cet effet la plus haute somme remporte le cheval.

Les courses PMU ou PMH

On peut parier sur les courses PMU , depuis un point de vente ou en ligne. Ces paris peuvent être effectués avec n'importe quel bookmaker.

L'ouverture de la concurrence sur le marché des paris hippiques a changé la situation. Maintenant, les courses PMH ne permettent de parier que sur l'hippodrome où la course est disputée.