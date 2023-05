Investir dans les obligations européennes à haut rendement via un ETF

Malgré des perspectives économiques incertaines et une volatilité accrue, plusieurs indices boursiers, comme l'indice français CAC40, sont proches de leurs niveaux records. Les marchés d'actions voient donc l'avenir en rose. Sur les marchés obligataires, c'est beaucoup moins le cas. En revanche, sur le marché européen des obligations à haut rendement, où sont cotées les obligations à haut rendement dont la note de crédit est moins élevée, on s'attend à une augmentation des défauts de paiement et à un scénario économique beaucoup plus négatif. Grâce à un ETF qui investit dans des obligations européennes à haut rendement, il est donc possible d'investir aujourd'hui dans ce segment de marché peu connu à des conditions attrayantes. Trop négatif ? Aujourd'hui, les craintes de récession continuent de prévaloir sur le marché et les craintes de voir la crise bancaire (américaine) atteindre son point le plus bas sont plus présentes que jamais. En conséquence, l'intérêt pour les obligations à haut rendement a fortement diminué au cours des derniers mois. Entre-temps, l'écart entre le papier à haut rendement et une moyenne d'obligations d'État européennes a atteint 500 points de base : cela signifie que si une obligation d'État européenne rapporte 2,5 % par an, une obligation à haut rendement offre 7,5 % en moyenne (voir le graphique ci-dessous). En d'autres termes, les investisseurs veulent être fermement rémunérés pour le risque supplémentaire qu'ils prennent. L'écart, également appelé prime de risque, est donc supérieur de 100 points de base à ce qu'il était il y a un an et dépasse de 200 à 300 points de base les niveaux d'avant la crise. Il est donc clair que le risque de crédit et les défaillances sont davantage pris en compte.

Plus précisément, un taux de défaillance de 2 à 3 % est prévu pour l'Europe cette année et l'année prochaine. Un taux plus élevé que ces dernières années, car le consensus est que le risque a augmenté. Cela signifie que chaque année, 2 à 3 % des émetteurs d'obligations manqueront à leurs obligations et ne rembourseront pas l'argent emprunté. Il est intéressant de noter que le marché en tient déjà suffisamment compte. Bien qu'il soit difficile de déterminer exactement quand nous assisterons à une normalisation du marché, à un rétrécissement des écarts et à l'obtention d'un rendement solide, nous pouvons remonter dans le temps, lorsque les conditions étaient similaires.

Des conditions attrayantes Chaque fois qu'il y a eu un écart de 500 points de base sur le marché des obligations à haut rendement, il y a eu un rendement cumulé de 10 à 30 % au cours des trois années suivantes. D'autres chiffres des 20 dernières années indiquent que la constitution d'un portefeuille HY devrait être envisagée dès que la prime de risque fluctue entre 500 et 600 points de base. En tant qu'investisseur, vous avez alors 80 % de chances de réaliser un rendement positif après un an. En moyenne, ce rendement est même supérieur à 8 %. En bref, la prise de risque de crédit est aujourd'hui largement compensée

Peut-on espérer le même rendement pour les actions aujourd'hui ? Avec des marchés d'actions proches de niveaux records et en supposant que les perspectives économiques ne sont pas mauvaises aux États-Unis et en Europe, bien qu'il puisse y avoir des trimestres économiques plus faibles à venir. Le fait de ne pas s'attendre à une récession profonde et de tenir compte du fait que les banques centrales cesseront bientôt d'augmenter les taux d'intérêt, voire les réduiront à nouveau à l'automne, maintient l'intérêt pour les actions. Comment investir dans ces titres ? De nombreux investisseurs négligent souvent les obligations à haut rendement, et ce pour toute une série de raisons. Tout d'abord, ce segment de marché est qualifié de "à haut risque" alors qu'il est très diversifié et que les risques varient considérablement d'une émission à l'autre. Deuxièmement, il s'agit d'un marché difficile à pénétrer où, souvent, les émissions les plus intéressantes ne peuvent pas être achetées par l'investisseur de détail. Troisièmement, en tant qu'investisseur de détail, il est difficile de construire soi-même une diversification suffisante : mettre tous ses œufs dans le même panier et n'inclure qu'une ou deux obligations à haut rendement dans son portefeuille est une stratégie dangereuse. Comme indiqué, les conditions des obligations à haut rendement sont aujourd'hui attrayantes et ce segment de marché offre des possibilités supplémentaires de diversification du portefeuille et/ou d'un plan d'épargne. Investir dans des obligations à haut rendement par le biais d'un tracker est une alternative valable car on peut alors acheter l'ensemble du marché en une seule fois sans frais élevés (qui tournent autour de 0,5 % par an). Sur la plateforme de Trade Republic, il existe un large choix d'ETF axés sur les marchés des obligations à haut rendement. Si nous tapons "High Yield" dans le moteur de recherche, nous obtenons une quarantaine de résultats. Environ la moitié d'entre eux opèrent sur le papier européen à haut rendement et sont appelés "Euro High Yield". Les trackers sont appelés (Acc) et empochent tous les dividendes qu'ils reçoivent des obligations du portefeuille et les réinvestissent. (Dist) signifie que les dividendes sont payés sur une base régulière (trimestrielle ou annuelle).