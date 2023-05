Découvrir Val Cenis l’été: 5 incontournables de la Haute Maurienne-Vanoise

1. La base nautique du Mont Cenis Splendide point de vue à 2.000 mètres d’altitude, le lac du Mont Cenis peut s’enorgueillir de disposer depuis peu d’une des bases nautiques les plus hautes d’Europe. Ne vous attendez pas à y trouver des yachts, bananes tirées par des hors-bords ou autres jet-skis. Nous avons le respect de la montagne ici. Depuis cet été 2022, deux jeunes filles tentent l’aventure sur le lac en louant des kayaks et des pédalos. Une chouette idée pour s’imprégner de cet endroit magique entre France et Italie. Mais attention : la baignade est interdite ! 2. La Fromagerie coopérative de Haute Maurienne Vanoise Vous aimez le Beaufort, l’un des fromages les plus appréciés de Savoie ? Mais savez-vous comment il est fait ? Savez-vous quelles sont les deux uniques races de vache qui donnent le lait du Beaufort ? La Tarine et l’Abondance, c’est ça ! En visitant la coopérative de haute Maurienne, à Lanslebourg-Mont-Cenis, ce fromage n’aura plus de secret pour vous et vos enfants. Vous visiterez l’atelier et les caves d’affinage, avant de finir par une dégustation de Beaufort et de Bleu de Bonneval-sur-Arc. Et pour acheter, vous êtes à la source…

3. Randonnée avec un guide Impensable de se rendre dans le Haute Maurienne et sa Vanoise sans randonner. Ce ne sont pas les promenades qui manquent. Mais nous avons opté pour un guide, afin de nous donner un maximum de chances de contempler la faune et la flore en pleine conscience. Résultat : des marmottes, des marmottons, des edelweiss, des vautours fauves et même l’aigle royal ! Nous ne sommes pourtant pas allés très loin du lac de Mont Cenis. Mais notre guide était au bon endroit, au bon moment.

Sinon, on vous conseille aussi le Lac blanc et son refuge du Plan du Lac, dans le parc national de la Vanoise, avec pique-nique improvisé face à la Dent parachée. Dantesque !