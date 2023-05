Mediport Medical Center Cadix (Anvers) lève 2 millions d’euros

Les patients trouveront au Mediport Medical Center Cadix des services de cardiologie, radiologie, pneumologie, urologie, gynécologie et orthopédie, ainsi qu’une clinique de la colonne vertébrale et une clinique du sport. Le centre de près de 1200 m² disposera d'équipements médicaux haut de gamme grâce à un accord de partenariat stratégique fraichement signé (en avril) avec GE Healthcare, un leader mondial de la technologie médicale, du diagnostic pharmaceutique et de l’analyse de données.

Une partie du Mediport Medical Center Cadix fonctionnera en mode coworking : les médecins auront la possibilité d'y ouvrir ou d'y étendre leur cabinet privé, en bénéficiant des technologies médicales les plus récentes et en se libérant de tracas administratifs. Ce qui devrait attirer notamment les jeunes talents. À l’inverse, les professionnels de santé de Mediport pourront être également consultants ailleurs.

La cardiologie à l’honneur

La cardiologie sera à l’honneur, avec l’objectif d’éviter aux patients les rendez-vous à répétition : l’étude des symptômes, le diagnostic et la prise de décision en découlant s’effectueront en une seule visite. Mediport disposera d'un scanner CardioGraphe™, le premier système de tomographie cardiovasculaire au monde à rendre l'imagerie cardiovasculaire non invasive.

Une trentaine de cardiologues et une vingtaine de radiologues ont déjà été recrutés pour recevoir des patients dès l’ouverture du centre.

Investir dans la santé préventive

Le projet est déjà bien avancé puisque depuis 2020, 5,6 millions ont été réunis sur fonds propre et via un financement bancaire pour acquérir le bâtiment et commencer les travaux. Reste à terminer ceux-ci et à meubler et équiper le centre avec le matériel nécessaire.

« Mediport Medical Center Cadix correspond parfaitement à notre philosophie de financement participatif de projets qui ont du sens : ici nous touchons à la fois à l’économie locale et à la santé publique. Viser le maintien en bonne santé d’un maximum de personnes est bénéfique pour tous », déclare Joël Duysan, CEO de BeeBonds.

Les investisseurs peuvent participer dès aujourd’hui à la levée de fonds de 2 millions d’euros maximum. Il s’agit de prêter un montant au choix (à partir de 500 euros), pour une durée de 4 ans.

« Le haut taux d’intérêt brut annuel de 9,75%, rémunère le risque lié aux aléas de l’humain : le succès et la rentabilité de l’entreprise dépendent notamment du nombre de patients et de consultations à venir. L’équipe de direction de Mediport est expérimentée et complémentaire ; ses projections financières ont été analysées par notre partenaire PwC ; et une centaine de médecins ont déjà signé un contrat de collaboration ou ont manifesté leur intérêt », précise Joël Duysan.

Adresse du Mediport Medical Center Cadix : Binnenvaartstraat 95, 2000 Antwerpen (à proximité du Parc Spoor Noord) ; www.mediportcadix.be

Détails de la levée de fonds

Elle s’adresse aux investisseurs privés et aux personnes morales.

Les investisseurs intéressés trouveront toutes les informations pratiques sur le site de BeeBonds : www.beebonds.com/projets/

L’objectif est d’atteindre 2 millions d’euros au maximum, prêtés pour une durée de 4 ans, avec un rendement annuel brut de 9,75%.

La levée de fonds servira à cofinancer la rénovation et l’équipement du centre médical. Des fonds propres et un financement bancaire ont déjà permis d’acquérir le bâtiment en 2020 (1.180 m²) et 25 places de parking sous-terrain en 2022, et de débuter les travaux. Un second financement bancaire viendra compléter les besoins financiers pour terminer le chantier.

Le ticket d’entrée de la levée de fonds est de 500 euros.

L’émetteur