Workways: créateur d’espaces de travail flexible et de coworking écoresponsables

Aujourd’hui propriétaire de 80.000 m² d’espace, Workways investit dans la transformation écologique de bâtiments existants situés à proximité des capitales européennes. Une stratégie affirmée de proposer aux entrepreneurs et grandes entreprises des lieux de travail inspirants, flexibles, design, éco responsables et propices à la communication et la créativité des équipes. C’est au n°8 Excelsiorlaan à Zaventem, 20 minutes de Bruxelles et 5 minutes de l’aéroport, dans un bâtiment de 7.300 m², le premier du campus Workways de 30.000m2, que vient de s’installer Workways.

Tous nos clients de bureaux privés et de coworking permettent l’accès aux espaces partagés qui sont inspirants et surprenants : un jardin tropical intérieur avec des fauteuils suspendus, un bar lounge, des playrooms (jeu d’échecs géant, billard, baby-foot…), une salle de jeux vidéo, une salle de fitness, une salle de ping-pong, un grand espace de coworking et des salles de réunion aux ambiances variées. Chacun y est libre de choisir où s’installer selon ses besoins et envies du moment (seul ou en équipe, sur un canapé, un fauteuil ou une table haute…).

Le concept Workways - Flexible by Nature - offre un environnement valorisant et éthique qui contribue à la motivation et au bien-être au travail. Être dans la nature favorise notre bonne santé et notre bien-être, élimine le stress et influence positivement notre état d'esprit. C’est pour cela que Workways applique le design biophilique dans ses espaces partagés et privés en intégrant des murs végétaux, des jardins verticaux, des coins nature, un maximum de lumière naturelle et des diffuseurs d’huiles essentielles pour purifier l’atmosphère.

C’est grâce à ses trekkings autour du monde conjugués à ses réussites dans l’immobilier de bureau, l’informatique et les télécommunications que Michael Roger, concepteur et cofondateur de Workways, a pensé la création de Workways. Son savoir-faire en matière d’innovation et son éthique éco-responsable lui permettent de créer des bureaux de nouvelle génération pour accueillir les nouvelles façons de travailler. Son regard neuf et novateur sur les bâtiments lui inspire de nouveaux outils technologiques qu’il est capable de produire et développer. James Harvey, cofondateur et CEO de Workways ajoute « Nous acquérons de grands bâtiments situés dans des endroits qui sont idéalement placés par rapport aux axes de communications. En Belgique nous avons choisi Zaventem pour sa proximité avec l'aéroport et le ring. Là-bas, nous transformons 30.000 m² de bâtiments classiques en coworking. Du fait de cette vaste surface, nous pouvons répondre à toutes les demandes, actuelles et futures, de nos clients. Les entreprises sont vivantes, leur taille et leurs besoins évoluent au fil de leur histoire et donc nos contrats sont flexibles. Dans la même journée, vous pouvez travailler dans le bureau privé de votre entreprise puis sur un canapé dans une bibliothèque, devant un feu ouvert puis dans une salle de réunion multimédias, faire un break à la cuisine ou au bar ou dans la salle de gym, puis retourner travailler à votre bureau.“ C’est après avoir sélectionné un bâtiment pour son emplacement et sa taille, que Workways procède à d’importants travaux énergétiques qui visent à supprimer l’utilisation du gaz ou du pétrole. Les systèmes de chauffage/ventilation/climatisation sont pilotés par des outils informatiques innovants que l’entreprise développe elle-même. En s’installant dans ses murs, les entreprises locataires optimisent immédiatement leur bilan carbone et leur impact environnemental. Les énergies fossiles et les plastiques sont bannis des bâtiments, au profit de l’énergie verte et des matériaux naturels (bois FSC, sisal, pierre, peintures organiques, coton…) ou issus de l’économie circulaire : Workways privilégie les modèles reconditionnés et économes en énergie pour le matériel informatique, les machines à café, réfrigérateurs, imprimantes, téléviseurs…