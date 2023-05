Max Verstappen ouvre un magasin éphémère au Designer Outlet Roermond

La popularité de Max Verstappen est immense. Pour répondre à la demande de produits dérivés de Max Verstappen, le troisième point de vente officiel du double champion du monde de Formule 1 ouvre à Roermond (juste de l'autre côté de la frontière dans le Limbourg néerlandais). En plus de présenter plusieurs articles de course uniques de Max Verstappen, notamment son casque, le magasin éphémère propose une large gamme de produits dérivés officiels de Max Verstappen et de Red Bull Racing, avec des réductions allant jusqu'à 75 %.

Max Verstappen est enthousiaste à propos de ce tout nouveau magasin éphémère : "Le soutien de mes fans est incroyable ! C'est génial qu'ils puissent maintenant également se rendre à Roermond."