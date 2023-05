1214 nouveaux acquéreurs belges en Espagne au 1er trimestre 2023, soit 13 acquisitions par jour

Ils font néanmoins face à davantage de concurrence d’acquéreurs d’autres nationalités. À l’occasion de la publication des chiffres trimestriels des bureaux d’enregistrement espagnols1, ZAPINVEST, spécialiste de l’immobilier de résidences secondaires en Espagne, fait le point. « Ce premier trimestre est assez réjouissant. On voit que le marché immobilier espagnol se stabilise lorsque l’on compare le 1er trimestre 2023 à celui de l’année dernière qui était excellent suite au rattrapage post-COVID (-2% des ventes; +1% aux Belges). De plus, par rapport au 4e trimestre 2022, les ventes totales sont en augmentation (+7%) et sont tirées par les ventes aux étrangers (+13%) qui marquent le 4e plus haut trimestre historique en termes de poids », déclare Jonathan Buchet, CEO Belgium de ZAPINVEST. « Nous avions noté un ralentissement en fin d’année suite à la crise énergétique, les futurs acquéreurs préférant attendre la régularisation de leurs factures d’énergie avant de s’engager dans un nouvel emprunt hypothécaire. L’hiver doux a sans doute allégé leurs craintes et les a convaincu d’investir dans une résidence secondaire ou dans un investissement locatif au soleil. On peut dire que nous retrouvons l’excellent niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, tant sur le marché des transactions que celui de la location. Et nous pensons qu’il devrait se maintenir dans les prochains mois »

Les Belges face à la concurrence La part des ventes immobilières aux étrangers se monte à 14,5%, soit le quatrième trimestre le plus haut – le record historique ayant été atteint au troisième trimestre 2022 avec une part de 15,92%. Les acquéreurs étrangers sont actuellement particulièrement friands des îles Baléares (29% des acquéreurs ce trimestre), de la région de Valence (28%), des Canaries (28%), de la région de Murcia (21%), de la Catalogne (16%) et de l’Andalousie (15%).

Il y a 1214 propriétaires belges de plus en Espagne depuis le début de l’année, soit 13 acquisitions par jour en moyenne ! Détrônés cependant de leur 5e place habituelle, ils représentent 5,31% des nouveaux propriétaires étrangers en Espagne au 1er trimestre 2023, derrière les Britanniques (9,48%), les Allemands (7,48%), les Français (7,23%), les Marocains (5,39%), les Italiens (5,37%) et les Roumains (5,36%), et devant les Néerlandais (4,71%).

« On constate sur le terrain une forte concurrence entre les acquéreurs étrangers qui cherchent de préférence un bien neuf, sur la côte, bien situé, facilement accessible en transport et pouvant offrir au besoin un rendement locatif », confirme Jonathan Buchet. « Les nouvelles dates de vacances scolaires de printemps de la Belgique francophone, décalées et tardives par rapport à celles d’autres pays, offrent toutefois une nouvelle opportunité pour aller prospecter et passer des vacances quasi estivales, comme nous venons de le constater ces deux dernières semaines auprès de nos clients. »