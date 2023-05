La balade à vélo d’Étienne avec sa femme vire au drame: «J’ai regardé en arrière et j’ai vu la roue du vélo de Maya couchée sur la route»

Étienne et Maya, âgés respectivement de 76 et 71 ans. Ensemble depuis plus de 30 ans, ils se dédiaient entièrement à leurs deux passions depuis leur retraite : la randonnée et le vélo. Le 27 juin dernier, les cyclistes ont exceptionnellement modifié l’itinéraire de leur parcours. « Nous étions allés rendre visite au frère de Maya à Neerrepen. Comme le temps était mauvais, Maya a suggéré de prendre le chemin de retour le plus court. Ainsi, nous serions plus vite à la maison », raconte Étienne à nos confrères du journal « Het Belang Van Limburg ».

de videos « Nous n’avions que quelques centaines de mètres à parcourir à vélo le long de la Hasseltsesteenweg, puis à tourner à gauche », explique-t-il. « Comme nous devions de toute façon tourner à gauche et que nous savions que cette voie était dangereuse, nous avons décidé de rouler un peu sur la piste cyclable du côté gauche de la route. Maya roulait juste derrière moi. Mais tout à coup, j’ai entendu une forte détonation ».

Adieux en mer « Je suis descendu de mon vélo, j’ai regardé en arrière et j’ai vu une voiture plus loin », se souvient Étienne. « J’ai ensuite vu la roue avant de Maya sur la route, mais elle n’était plus là. Je suis immédiatement parti à sa recherche et l’ai trouvée dans le fossé. Je l’ai retournée et j’ai tout de suite vu que tout n’allait pas bien ».

Étienne et sa famille ont alors décidé de faire leurs adieux à Maya en mer. « Maya et moi avions décidé il y a des années que nous voulions un tel enterrement, parce que nous pensions que c’était un adieu plus digne qu’une tombe ou un champ d’épandage », raconte-t-il.