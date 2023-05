Le monde du cyclisme en deuil: Arturo Gravalos, jeune coureur espagnol de 25 ans, est décédé

« Arturo n’a jamais abandonné, car c’était sa nature. Il voulait reprendre la course. Il n’a pas fixé de date limite, il a dit qu’il considérerait chaque course comme une opportunité offerte par la vie », a déclaré EOLO-Kometa. « Récemment, il a été confronté à de nombreux obstacles, mais il a toujours réagi avec beaucoup de positivisme. Il a gardé sa tristesse pour lui. Avec son grand sourire et sa franchise, il ne cherchait qu’à construire, à soutenir, à louer et à remercier. Nous ne t’oublierons jamais, Arturo. Repose en paix. »