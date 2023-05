«La sœur de Jésus-Christ»: un western moderne sur les violences patriarcales subies par les femmes au Théâtre de Poche

Qu’est-ce qui peut bien pousser une femme à s’emparer du pistolet Smith & Wesson 9 mm dans le buffet de la cuisine et marcher vers le village ? Dans ce village du sud de l’Italie, tout le monde est affublé d’un surnom. Simeone, le frère de la jeune Maria, on l’appelle Jésus. Il ressemble au Christ dont il joue le rôle lors de la Passion du vendredi saint. Maria, armée du pistolet, se rend chez Angelo le Couillon, le jeune homme qui l’a agressée la veille.

« Le fond, c’est la révolte d’une jeunesse, un déclic qui fait boule de neige. Pour la forme, en plus d’être excessivement bien écrit, on sent que ça vient du sud, d’un endroit où il y a une forte tradition orale », explique Georges Lini. « Dans cette fable, le personnage raconte l’histoire à laquelle il a assisté, parce qu’il faut que les choses bougent, qu’elles changent, et c’est intéressant que ce soit un mec qui dise stop. »

Tout le village présent

Felix Vannoorenberghe incarne tour à tour plusieurs personnes du village : président du club des chasseurs, les bikers du coin, la vieille institutrice, les voisines envieuses… À travers elles, se dévoile Maria. Au final, tout le village forme un cortège, représenté par les tenues de chacun, dans le sillage de Maria. Accompagnée par la musique de Florence Sauveur, Maria se révolte, dit stop et prend le pouvoir. Le texte de Oscar de Summa est sublimé par la magnifique mise en scène de Georges Lini très différente de la version originale.

« Montrer au théâtre ce que les spectateurs ont envie d’entendre, ce avec quoi ils sont d’accord, ne me semble pas intéressant : montrer qu’on ne doit pas commettre des violences, c’est enfoncer des portes ouvertes. C’est ce qui m’a plu dans ce texte, car il m’a donné un angle particulier pour aborder ce sujet. Le travail politique du théâtre est d’interroger les gens, de les déstabiliser : je ne veux pas éduquer, je veux interroger. Sans moralisation, j’ai envie qu’on puisse se questionner pendant et après le spectacle… et que chacun ait sa réponse », estime le metteur en scène.

Si le spectacle s’ouvre sur Felix Vannoorenberghe, il se ferme sur la musicienne Florence Sauveur. Angelo le Couillon tombe mais on n’a entendu aucun coup de feu. Cette fin ouverte symbolise avant tout la mort du patriarcat.