«Oui, je n’ai pas refusé le salaire»: Virginie Efira revient sur la polémique des cachets des candidats de «LOL, qui rit, sort!» déclenchée par Blanche Gardin (vidéo)

Il y a quelques semaines maintenant, Blanche Gardin annonçait qu’elle ne participerait pas à la prochaine saison de « LOL : qui rit, sort ! » de Prime Video, en raison des cachets trop élevés compte tenu du travail fourni et du chèque donné à l’association représentée par le gagnant : « Je serais gênée d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail, même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins. Et encore, seulement si je gagne », écrivait-elle.

Ce mercredi, Virginie Efira, qui a participé à la saison 3 du programme présenté par Philippe Lacheau, était l’invitée de Yann Barthès dans « Quotidien ». Si l’actrice belge a révélé avoir longtemps caché sa grossesse, elle est également revenue sur la polémique autour des salaires de « LOL : qui rit, sort ! », rebondissant aux propos de Blanche Gardin : « J’ai plutôt de l’admiration pour les gens qui arrivent à accorder leurs valeurs, leurs idéaux à leur manière de vivre. C’est assez rare. Quand j’ai lu la lettre de Blanche, déjà je me suis dit qu’elle était beaucoup plus marrante que moi, ce qui n’est pas compliqué. Mais en plus elle a 1 000 fois plus de vertu. »