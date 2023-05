«The Voice»: Mika est de retour sur TF1 pour les Super Cross Battles

Chaque semaine dans « The Voice », Amel Bent, Vianney, Zazie et Bigflo & Oli se donnent corps et âme pour emmener les talents de leurs équipes le plus loin possible. Après les auditions à l’aveugle, les Battles et les Cross Battles, les quatre professionnels de la musique se frottent désormais à l’épreuve des Super Cross Battles, ce samedi soir. Les règles ? À chaque duel, un coach devra désigner l’un de ses talents, et choisir un autre coach à affronter. Ce dernier devra lui aussi désigner un talent de son équipe. Tour à tour, les deux candidats monteront sur scène pour interpréter le titre de leur choix, dans l’espoir d’être sélectionnés pour la demi-finale du concours.

Mais attention, le public ne sera plus le seul à avoir le pouvoir sur l’avenir des talents. Mika, l’un des coachs emblématiques de « The Voice », fait son grand retour au sein du programme. Pour l’occasion, l’artiste aux millions de disques vendus endossera le rôle de « super-coach ». Il aura le pouvoir de voter pour ses talents préférés, et son vote constituera 10 % des voix du résultat final de chaque Super Cross Battle.