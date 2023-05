À peine placé, le panneau explicatif du passage arc-en-ciel anti-homophobie déjà vandalisé à Malmedy! «On ne peut pas les laisser gagner…»

Comme plusieurs villes, Malmedy a décidé de se servir de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie du 17 mai pour sensibiliser ses concitoyens. Ainsi, des passages arcs-en-ciel ont été réalisés dans la ruelle des Capucins, à côté de la rue du Commerce, ainsi que sur le RAVeL, derrière l’ancienne gare. Le passage arc-en-ciel de la ruelle des Capucins à Malmedy. - D.T.

Lire aussi Des arcs-en-ciel peints au sol pour lutter contre l’homophobie à Malmedy « Le but c’est que ça reste quelques semaines, ça doit s’effacer tout seul avec la pluie au bout de 3-4 semaines. On va mettre des panneaux à côté des passages pour expliquer la démarche et qu’un maximum de gens lisent l’information », nous expliquait l’échevine Catherine Schroeder.

Lire aussi Un escalier arc-en-ciel à Verviers pour lutter contre les discriminations des personnes LGBT+ Mais manifestement, il y a encore du boulot en matière de sensibilisation. Parce qu’à peine placé, un de ces panneaux explicatifs a déjà été vandalisé.

Le piquet a été enlevé de son socle. - V.M. Ce vendredi matin, notre collègue a constaté que le piquet de la ruelle des Capucins avait été enlevé de son socle et que le panneau avait été jeté à terre et cassé en plusieurs morceaux. Le panneau cassé à terre. - V.M. Preuve par l’absurde qu’il est absolument essentiel de continuer ce travail pédagogique autour de thématiques comme les questions du genre et de l’orientation sexuelle… « On ne sait pas si c’est réellement un acte homophobe ou du “simple” vandalisme… Ça a peut-être été fait sans réfléchir, donc il ne faut pas créer de polémique là où il n’y en a peut-être pas, » réagit l’échevine Catherine Schroeder. « Mais il ne faut pas non plus minimiser. En tout cas si c’est un acte homophobe, ça me conforte dans l’idée de continuer à sensibiliser la population, contre homophobie ou pour d’autres causes. On voit qu’en tant que pouvoir public, on a aussi notre rôle à jouer… quelle que soit l’intention de la personne qui a dégradé le panneau finalement. » Catherine Schroeder - Alternative