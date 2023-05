«Orient-Express, le voyage d’une légende»: le célèbre train à nouveau sur les rails en 2024

Voyager à bord de l’Orient-Express, un rêve ! C’était aussi celui de l’entrepreneur belge Georges Nagelmackers, qui avait découvert les « sleeping-cars » aux États-Unis, conçus par Pullman, mais dont le confort laissait à désirer.

Son souhait ? Créer des trains couchettes aussi luxueux et confortables que les paquebots transatlantiques. Il se réalisera le 4 octobre 1883, quand l’Orient-Express quittera la gare de Strasbourg pour son premier voyage vers Constantinople (aujourd’hui Istanbul). Nourri des recherches et des témoignages d’historiens, d’écrivains, de passionnés de trains, ce documentaire retrace cette tumultueuse épopée, entre gloire, déclin et ruine. Le réalisateur suit le parcours d’Arthur Mettetal, historien chercheur en patrimoine industriel, en quête des wagons de l’Orient-Express disséminés à travers l’Europe, et qui parvient à retrouver une rame de treize voitures abandonnée aux confins de la Pologne et de la Biélorussie.