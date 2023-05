Un tragique accident à Gozée «à cause du soleil rasant» pour le parquet: les proches de Sorenza frustrés par le procès

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un drame de la route. Un de plus. Un de trop. Qui a privé les proches de Sorenza de la présence de cette magnifique jeune femme depuis maintenant un an et demi. Le procès de la conductrice s’est déroulé ce lundi matin devant le tribunal de police de Charleroi. Elle n’avait pas bu, elle n’était pas sous influence, elle ne roulait pas trop vite. Elle a été, a-t-elle expliqué à l’époque, éblouie par un soleil d’hiver, rasant et éblouissant...

Indemnisés, ils n’ont plus la parole

Le compagnon de Sorenza et ses proches étaient présents au tribunal pour l’audience. Ils n’ont malheureusement pas eu le droit à la parole autant qu’ils l’espéraient. Pas facile à vivre...