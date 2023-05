Les audiences de Pornhub en chute libre à cause de… l’Eurovison!

Entre regarder du porno ou se délecter du concours Eurovision, les Européens ont choisi !

Le géant du X Pornhub publie régulièrement des articles sur sa plateforme (ok, ce n’est pas cela qu’on va voir en premier, mais ça existe) et partage volontiers de nombreuses statistiques. Le dernier article en date, cette semaine, établi un lien très surprenant entre les audiences de la plateforme et le concours Eurovision de la chanson. De manière très significative, pendant que le concours battait son plein à la télé, les audiences de Pornhub ont chuté. Et pas qu’un peu !

Mais une fois la télé éteinte...

En Slovénie, les audiences de Pornhub ont reculé de plus de 20 % ! Idem en Finlande (-19,7 %). Les Français ont tellement cru en leur candidate malheureuse que la plateforme X a perdu 7,3 % de visiteurs dans l’hexagone ce soir-là. Et chez nos voisins hollandais, on parle d’un recul de 9,2 %.

Mais une fois le concours terminé et les téléviseurs éteints, les statistiques prennent une tout autre tournure. « Nos statisticiens ont étudié l’évolution du trafic lorsque l’émission s’est terminée à minuit, heure britannique. Nous avons constaté que des masses de personnes dans les pays finalistes semblaient se précipiter sur leur site web préféré ! », explique Pornhub.

« Voyez la Finlande, qui a connu la plus forte baisse de trafic : à la fin de l’émission, la Finlande a connu un incroyable afflux de trafic, en hausse de 41 % ! Il semble donc que les Finlandais avaient hâte de passer du temps sur Pornhub après l’Eurovision ! » Chassez le naturel…