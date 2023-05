Du bœuf et de l’agneau irlandais pour votre barbecue ce week-end? Découvrez ces deux recettes originales pour régaler vos convives…

Avec plus de 180 jours de pluie par an et un climat très doux, l’Irlande dispose de la saison de pousse de l’herbe la plus longue d’Europe. L’île compte 4,5 millions d’hectares de terres agricoles riches en minéraux dont 80% dédiées aux prairies. Ceci en fait un paradis pour l’élevage ovin et bovin, les animaux vivent au grand air et se nourrissent de l’herbe verte des prairies

Le bœuf irlandais, les saveurs des prairies

L’élevage bovin irlandais s’est construit depuis des générations sur Irlande, sur les richesses naturelles de l’île : l’eau et l’herbe. Les éleveurs ont développé un système d’élevage unique basé la production d’animaux jeunes et élevés à l’herbe : le prime cattle. Les animaux de boucherie irlandais passent en moyenne plus de 7 mois par an au pâturage et parfois beaucoup plus. Leur alimentation est composée à 95% d’herbe pâturée ou conservée sous forme de foin.

Les éleveurs ont sélectionné des animaux rustiques et à maturation dite « précoce ». Cela signifie que le bétail irlandais est capable de s’engraisser à l’herbe et de déposer durant toute sa vie le fameux gras intramusculaire ou persillé qui lui donne son goût inimitable. L’herbe confère en outre au bœuf irlandais des caractéristiques organoleptiques exceptionnelles et une richesse en Omégas 3 et 6, en vitamines A et E dont les bénéfices pour la santé sont reconnus. Fruit d’un élevage maîtrisé, s’appuyant sur le savoir-faire des éleveurs et sur un terroir unique, le bœuf irlandais offre une viande tendre et gouteuse. Persillée à souhait, elle nécessite très peu ou voire pas du tout de matière grasse à la cuisson.

L'agneau irlandais, produit phare de la gastronomie irlandaise

Les agneaux font partie intégrante du paysage irlandais et pour cause, il y a près de 4 millions d’ovins en Irlande pour 4,7 millions d’Irlandais ! Les agneaux façonnent les paysages de l’île depuis des générations, entretenant aussi bien les prairies des plaines que les bruyères des zones de collines. En Irlande, l’élevage extensif en plein air donne une viande très saine et d’une grande qualité gustative et nutritionnelle. Ils ont généralement consommé uniquement le lait de leur mère et l’herbe tendre du printemps.

De par son élevage en plein air et surtout sur des terres empreintes de saveurs salines, l’agneau irlandais offre une saveur particulièrement délicate, goûteuses et à fort potentiel nutritionnel. L’agneau irlandais est riche en protéines, sels minéraux essentiels et autres vitamines telles que la B12, la vitamine D, le zinc, le fer, l’Acide linoléique conjugué (ACL), en acide gras et Omega 3. Toutes ces teneurs élevées en nutriments essentiels pour un bon équilibre nutritionnel en font l’une des viandes les plus naturelles et les plus saines pour la santé.