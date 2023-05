Bénédicte et Muriel («Vu à la télé»): «Nous sommes des amies, pas un couple»

Changement de décor pour Bénédicte et Muriel, les amies truculentes de « Vu à la télé ». Cette saison, les tournages ne se déroulent plus chez Bénédicte, mais chez Muriel. Explications.

Muriel: Je suis une jeune retraitée depuis quelques jours (elle était aide-soignante). Après quarante-deux ans de travail, ma nouvelle situation me satisfait pleinement et me permet de profiter de la vie.

Muriel: Comme je ne travaille plus, j’avais envie de recevoir les équipes de tournage. On aime bien que ce soit rangé, nettoyé. Cela nécessite du temps. J’ai donc eu envie de soulager l’emploi du temps de Bénédicte, qui rentre tard.

Qu’est-ce que cela change?

Bénédicte: Je m’installe dans le canapé de Muriel les doigts de pieds en éventail et je me fais servir! (Rires.) Je connais sa maison comme elle connaît la mienne. En plus, Muriel est un véritable cordon-bleu, contrairement à moi.

N’avez-vous jamais suivi des cours de cuisine ensemble?

Bénédicte: Je n’ai aucune passion pour la cuisine. Par contre, j’en ai une pour manger. J’aime quand Muriel prépare ses boulets à la liégeoise, ses carbonnades flamandes… Chez elle, c’est divin alors que chez moi les plats sont toujours tout durs.

Avez-vous déjà pensé habiter ensemble?

Muriel: Nous sommes très proches, mais chacune a besoin de son intimité. Même si notre amitié est très forte, on n’a pas envie de tenter une cohabitation 24 heures sur 24.

Bénédicte:N’oubliez pas que nous avons quand même de temps en temps un partenaire. Nous sommes des amies, pas un couple. Nous ne partageons pas les mêmes goûts pour tout, ce qui renforce notre amitié.

Vous mangez-vous le nez parfois?

Muriel: Je suis plutôt franche. Se dire les choses en face fait aussi partie de l’amitié. Il faut savoir mettre les choses à plat plutôt que de laisser une situation s’envenimer.

Bénédicte:Moi, je prends assez vite la mouche, mais Muriel arrive à me mettre les yeux en face des trous. Elle est toujours de bon conseil.

Michaël et Sébastien ont décidé de quitter «Vu à la télé». Comprenez-vous leur choix?

Bénédicte: On croise des gens toujours bienveillants mais c’est tout le temps selfie par-ci, selfie par-là. Même si c’est agréable, je comprends qu’on puisse en avoir assez à un moment et qu’on souhaite se retrouver dans une intimité plus profonde. Nous, on n’en a pas encore assez donc on continue!

Muriel: Je peux les comprendre. La médiatisation peut devenir contraignante quand on se retrouve au resto en famille. Même si on fait bonne figure, il y a des moments où on a envie d’être tranquille.