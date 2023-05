Une maman prise à partie sur Tiktok pour utiliser de l’autobronzant sur son bébé: ce n’est pas ce que vous croyez…

Kylen Suttner, une influence américaine habitant dans l’Utah a récemment brisé le silence concernant la couleur de peau de son bébé. Maman depuis quelques mois, la « fit girl » n’arrêtait pas de recevoir des questions sur le teint de son enfant.

C’est via une vidéo Tiktok qu’elle annonce utiliser de l’autobronzant pour rendre son bébé plus photogénique. Sur une de ses vidéos, on peut lire « Quand tout le monde me dit d’arrêter d’utiliser de l’autobronzant sur mon bébé mais les employés de l’entreprise de bronzage ont des familles à nourrir ».