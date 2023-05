Le Baccarat : un jeu de cartes vieux comme le monde Le baccara est un jeu qui s'écrit en Anglais “baccarat”. Cet ancien jeu de cartes oppose le banquier aux joueurs. Il est lié au “jeu du chemin de fer”.

Le baccara est un jeu qui s'écrit en Anglais “baccarat”. Cet ancien jeu de cartes oppose le banquier aux joueurs. Il est lié au “jeu du chemin de fer”. Son origine est, par contre, incertaine. Plusieurs pays européens revendiquent cette origine, notamment la France et l'Italie.

Dans cet article vous retrouverez:

Quelles sont les règles du baccarat ?

La valeur des cartes du baccarat

Comment jouer au baccarat ?

Comment gagner au baccarat ?

Comment jouer au baccarat en ligne ?

Quelles sont les règles du baccarat ?

Le baccarat est un jeu qui se joue à l'aide d'un sabot contenant entre six et huit jeux de cartes. Les joueurs doivent pronostiquer le vainqueur entre eux, la banque ou une égalité entre les deux.● Les cartes sont distribuées à la banque et à un joueur fictif. La main dont la somme se rapproche le plus de 9 remporte le jeu. Les règles du jeu doivent être connues et maîtrisées pour jouer correctement.● Tout d’abord, le joueur peut parier sur trois options : la main du banquier, la main du joueur ou l’égalité.

● Au début de chaque tour, les joueurs placent leur mise sur l'une de ces trois options.

● Le croupier distribue ensuite deux cartes à chaque main, la main du joueur et la main du banquier.

● Le jeu consiste à atteindre une valeur de main proche de 9. Une main supérieure à 9 sera comptabilisée selon sa valeur d'unité. Une "main naturelle" de 8 ou 9 remporte automatiquement le jeu. Si aucune main naturelle n'est atteinte, une troisième carte pourra être distribuée selon les règles.

● Le gagnant est déterminé en comparant la valeur de la main du joueur à celle de la main du banquier. La main ayant la valeur la plus proche de 9 gagne la partie. Si le joueur a mis la main gagnante, il remporte un gain égal à sa mise initiale.

● Le baccarat ou baccara reste un jeu de hasard, ses résultats sont donc aléatoires.

La valeur des cartes du baccarat

Les cartes du baccarat ont une valeur différente des autres jeux de cartes populaires. Il est donc important de connaître les règles avant de jouer. Le Blackjack et le Poker font partie de ces jeux de cartes populaires. Ce jeu de cartes en ligne est assez simple d'utilisation sur les sites dédiés.Chaque carte est attribuée une valeur numérique :

● Les cartes de 2 à 9 ont leur valeur nominale

● Les cartes de 10 (10, valet, dame, roi) ont une valeur de 0

● L’as a une valeur de 1

Comment jouer au baccarat ?

Il s'agit d'apprendre la façon dont les cartes sont distribuées dans le jeu de baccarat . Il y a huit jeux de cartes qui sont utilisés et deux mains sont créées, l'une pour le joueur et l'autre pour le croupier. Les joueurs peuvent alors parier sur la main qu'ils estiment la plus proche de neuf.

En général, les valeurs des cartes sont ajoutées pour obtenir un nombre entre 0 et 9. Les séquences n'ont aucun effet.

Les figures valent chacune 10, les as valent 1 et les cartes entre 2 et 9 valent leur nombre. Lorsque les cartes sont additionnées, les dizaines ne sont pas prises en compte. Par exemple, si le joueur a une main composée de 5 et de 7, la valeur totale est de 2.

Comprendre les règles de relance des joueurs. Une troisième carte sera distribuée lorsque le joueur ou le croupier obtient une main égale ou inférieure à 8 ou 9.

Cette règle est prioritaire ! Dans le cas où le joueur a une main inférieure à 5, il relance et il sera le premier à recevoir sa troisième carte.

● Dans certaines circonstances, le croupier peut relancer. Les conditions pour cela dépendent de la réaction du joueur et de la valeur de la troisième carte de ce dernier ainsi que du score du croupier.

● Explorer les mystères des probabilités. Le baccarat est une forme dynamique et aléatoire de pari où l'on mise sans connaissance des mains distribuées. Cette caractéristique apporte un sentiment d'incertitude et d'adrénaline. Un joueur ne peut pas développer une stratégie à partir des cartes et c'est ce qui le rend si attrayant pour les amateurs de sensations fortes.

● Enregistrez vos succès. Le casino peut vous fournir un moyen pour noter les mains qui vous font gagner. Il faut trouver une méthode pour jouer à plusieurs mains et élaborer une stratégie à long terme avec des règles flexibles.

● Pour réussir à parier au baccarat, vous devez développer une stratégie et vous y tenir. Ne vous laissez pas influencer par les mouvements. Si vous avez misé sur le joueur et qu'il n'arrête pas de gagner, ne vous mettez pas à parier sur le croupier. Vous devez être capable de vous adapter aux changements qui se produisent dans le jeu et modifier rapidement vos mises pour rester à la table plus longtemps.

● Lorsque vous êtes indécis, la meilleure option est de miser sur le croupier. Dans la tradition, le distributeur doit constamment parier sur le croupier et continuer jusqu'à ce qu'il perde. Mais même si vous n'êtes pas le distributeur, vous devez encore miser sur le croupier comme option la plus sûre. En l'absence de stratégies complexes du croupier, celui-ci a un avantage mathématique infime par rapport au joueur.

● Fixez un montant que vous êtes prêt à consacrer au jeu et n'hésitez pas à quitter la table lorsque vous êtes en avance. Comme avec toute activité de jeu, il est impossible de prédire à l'avance la durée de votre chance et il est important de savoir s'arrêter.

Comment gagner au baccarat ?

Si vous pariez contre la banque, sachez que vous avez des frais de commission de 5%.

Par contre, en pariant sur le joueur, vous gagnerez moins fréquemment mais les gains seront plus élevés. En réfléchissant sur le long terme, c’est une stratégie plus lucrative.

Si vous choisissez de mettre votre mise sur l’égalité, l’avantage de la maison est de 15%.

Choisissez une plateforme de jeux sécurisée

Comment jouer au baccarat en ligne ?

Circus Casino vous offre la possibilité de jouer au Baccara ou Baccarat en argent réel ou en mode démo. Il propose une série de 8 jeux Live Casino Games Baccarat en ligne. Visitez https://casino.circus.be/fr/live-casino/games/live-baccarat pour en savoir plus.