Doh Coulibaly va remplacer la conseillère communale Riet Dhont (PTB)

Riet Dhont assure qu’elle continuera son combat pour un monde plus juste : « Je milite depuis 52 années avec le PTB et il reste encore beaucoup de combats à mener sur le terrain. Ce n’est pas maintenant que je vais m’arrêter, vous allez certainement encore me croiser en manifestations, pour interpeller la commune ou encore pour soutenir les travailleurs et les locataires de la Ville. »