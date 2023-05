Spectaculaire accident à Gouy-lez-Piéton, sur l’E42/A15: deux conducteurs blessés

Ce mercredi, aux alentours de 21 heures, deux voitures circulent sur l’E42/A15, dans le sens Mons vers Namur. Pour une cause qui devra encore être déterminée, les deux véhicules se percutent violemment, à tel point que la bande d’arrêt d’urgence et une bande de circulation ont été obstruées.

Les pompiers de Jumet, ceux de La Louvière et un départ de Marcinelle sont intervenus sur place, avant de sécuriser, baliser et nettoyer les lieux. Un Smur a également été affrété : on déplore deux blessés, les conducteurs impliqués dans cet accident, qui ont été transférés à l’hôpital de Jolimont.