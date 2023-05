Le concert d’Hooverphonic à Couvin déplacé du parc Saint-Joseph vers la place Piron: «Nous aurons une capacité de près de 6.000 personnes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’occasion de la Fête de la Musique, la commune de Couvin a réussi à ce que le groupe Hooverphonic fasse le déplacement. Alex Carlier, Raymond Geerts et la chanteuse mythique Geike Arnaert viendront performer leurs plus grands succès, dont le célèbre « Mad about you », le 23 juin prochain. Initialement, il était prévu que le concert se fasse au sein du parc Saint-Joseph. Il aura finalement lieu sur la place Piron, comme vient de l’annoncer la commune.