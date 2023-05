Le mariage était programmé, la salle réservée et les invités conviés mais…: «Mon fiancé est allongé sur le sol, il ne bouge plus», Steven a finalement avoué l’horreur

« Mon fiancé ne bouge plus. Il est allongé sur le sol. J’ai versé de l’eau sur lui mais il ne réagit pas. » L’appel date du 28 février 2020. Il est 4 heures du matin. Derrière le combiné, Steven Marijsse, 46 ans, est en panique car l’homme qui est allongé sur le sol n’est autre que Gerdy Delannoy, 53 ans et son futur mari. « Mon ami est décédé », ajoute le quadragénaire. L’opérateur du 112 qui reçoit cet appel de détresser ne peut que constater le drame. Impuissant, il s’étonne tout de même lorsque Steven ajoute un détail : « Mon fiancé a reçu pas mal de coups ». de videos À l’arrivée des secours dans cette maison d’Izegem, Steven se tient à côté du corps inanimé de son compagnon. Il se confie immédiatement et spontanément aux policiers en expliquant avoir été au restaurant. « Nous avons beaucoup bu. Nous sommes rentrés en taxi peu après minuit et on a encore bu dans notre salon. Un peu avant 2 heures du matin, je suis allé promener le chien. Je suis parti une heure ou deux et, quand je suis revenu, j’ai trouvé Gerdy mort dans l’entrée. »

Les aveux Trois ans plus tard, c’est aux assises que comparait Steven Marijsse. L’homme a finalement avoué la vérité : il a battu et frappé à mort son fiancé après une dispute nocturne. Une dispute qui avait déjà débuté au restaurant, comme le montrent des images de caméras de surveillance. Dans sa nouvelle version, il expliquera que la surconsommation d’alcool l’a fait paniquer lorsque Gerdy l’a bousculé. « J’ai foncé sur lui, je l’ai frappé avec mes poings et j’ai tapé. Après, j’ai aussi attrapé sa gorge et je l’ai serrée pendant une à deux minutes », expliquera-t-il devant le juge d’instruction.