Paul Van Den Bulck démissionne de la présidence de l’Union belge

Pris en étau entre le coup de force du Comité de direction (les cinq directeurs de départements Tom Borgions, Arnaud Lieutenant, Pegie Leys, Jelle Schelstraete, Sylvie Marissal et le CEO ad interim Manu Leroy) et un Conseil d’administration lui-même gêné aux entournures à l’idée de voir l’image de la Fédération écornée par la situation et les conséquences éventuelles de cette situation conflictuelle, Paul Van den Bulck a décidé de quitter son poste.

Dans un courrier adressé aux neuf membres du Conseil d’administration, il résume son mal-être par rapport à une situation où, comme il ne s’en cachait plus, l’absence de transparence de l’action du Comité de direction et des comptes qu’il est censé rendre au Conseil d’administration ne lui permettait plus d’exercer son rôle et de prendre des décisions en toute connaissance de cause dans certains dossiers.