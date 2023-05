Neder-Over-Heembeek: une jeune fille de 12 ans renversée par un motard, les jours de la victime ne sont heureusement plus en danger

Il était aux alentours de 19 h 20 ce jeudi soir lorsqu’un motard – qui était au guidon d’une sportive – a percuté une jeune fille de 12 ans sur l’avenue de Versailles, à Neder-Over-Heembeek. Une ambulance et un SMUR ont été dépêchés sur place pour prendre en charge la victime dont les jours étaient initialement considérés comme en danger. « Les jours de la victime, qui est toujours hospitalisée ne sont aujourd’hui plus en danger », rassure ce vendredi Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles.

Selon les témoins, la victime venait de descendre d’un bus de la Stib et traversait la rue (en passant devant ou derrière ledit bus de la Stib) lorsque la collision avec le motard s’est produite. Un périmètre d’exclusion judiciaire a été mis en place sur l’avenue de Versailles pendant un peu plus de 3 heures, le temps de procéder aux constatations d’usage, et la circulation, y compris celle des bus de la Stib, a par conséquent été déviée pendant tout ce temps.